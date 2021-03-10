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مصرع طالبة اختناقًا بحمام المنزل في سوهاج

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مصرع طالبة اختناقًا بحمام المنزل في سوهاج مصرع طالبة اختناقًا بحمام المنزل في سوهاج

مصراوي Masrawy

10:48 ص الأربعاء 10 مارس 2021

سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقيت طالبة مصرعها، اليوم الأربعاء، متأثرة بإصابتها باختناق عقب استنشاقها "بخار " أثناء الاستحمام بمنزل أسرتها، بمركز العسيرات جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة العسيرات إخطارًا من المستشفى المركزي، بوصول "أمنية. ف" 18 عامًا طالبة وتقيم دائرة المركز مصابة بإعياء، وتوفيت أثناء تلقيها الإسعافات اللازمة.

وأفادت والدتها "هناء. ا" 35 عامًا ربة منزل أنه أثناء استحمام ابنتها في المنزل اختنقت داخل الحمام، نتيجة استنشاق غاز أول أكسيد الكربون الناتج عن سخان المياه، ما أدى لإصابتها التي أودت بحياتها.

وأضافت أن ابنتها المذكورة تعاني من الأنيميا، ونفت الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، ولا توجد شبهة جنائية.

حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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