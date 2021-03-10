جامعة بنها ضمن أفضل 300 جامعة عالمية في تصنيف التايمز

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مصراوي Masrawy

القليوبية- أسامة علاء الدين:

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، أن الجامعة صنفت ضمن أفضل 300 جامعة على المستوى الدولي، والسابع على المستوى المحلي بالاشتراك مع جامعة الإسكندرية في تصنيف التايمز لدول الاقتصاديات الناشئة إصدار 2021.

ووجه "الجيزاوي" التهنئة لأسرة الجامعة، مشيرًا إلى أن تصنيف الجامعة في التصنيفات الدولية جاء نتيجة سياسات الجامعة التي تعمل على تطوير العملية التعليمية، وتحفيز البحث العلمي ودعمه وتحسين مخرجات النشر الدولي، وتتبع مردوده على كافة المستويات، والسعي لخلق جيل من المبتكرين والمبدعين المتميزين من الطلاب وشباب الباحثين وهيئة التدريس.

وأضاف أن التصنيف يستخدم نفس مؤشرات الأداء الثلاثة عشر التي يستخدمها من أجل الحكم على تصنيف الجامعات فيما يتعلق بالتدريس والبحث ونقل المعرفة والتوقعات الدولية.