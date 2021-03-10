إصابة أب وابنه في مشاجرة بالأسلحة النارية بأسيوط

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أسيوطـ محمود عجمي:

أصيب أب ونجله، اليوم الأربعاء، في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بمركز ساحل سليم في أسيوط، إثر تجدد الخلافات فيما بينهم.

تلقى مدير الأمن اللواء أسعد الذكير، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ساحل سليم، بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة، عن مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين.

انتقل رجال الأمن والإسعاف إلى مكان الواقعة، وبالمعاينة تبين إصابة "أحمد.ع.غ" 60 عامًا، ونجله "عامر" 37 عامًا بطلق ناري.

سيطرت قوات الأمن على المشاجرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وحُرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.