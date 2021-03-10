بحضور وزير التنمية المحلية.. عقد شراكة بين محافظة بورسعيد وشركة لتدوير المخلفات

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مصراوي Masrawy

بورسعيد- طارق الرفاعي:

شهد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اليوم الأربعاء، مراسم توقيع ملحق للعقد الموقع بين كل من محافظة بورسعيد وشركة ريلاينس للاستثمار وإدارة المشروعات لتنفيذ عمليات المعالجة والتدوير والتخلص الآمن من المخلفات البلدية الصلبة.

ووقع على ملحق العقد كل من اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والمهندس كريم السبع، الرئيس التنفيذي لشركة ريلاينس، بحضور عدد من القيادات.

وقال اللواء "شعراوي"، إن الملحق الخاص بالعقد يأتي تفعيلًا للبرنامج الثاني من المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة والخاص بعقود الإدارة والتشغيل لمنظومة الجمع والنقل والمعالجة والتدوير والتخلص النهائى الآمن.

وأكد الوزير، أن الوزارة تسعى للنهوض ورفع كفاءة منظومة إدارة المخلفات بكافة المحافظات وعدم تراكم القمامة فى المصانع أو خارجها، ومنع الحرق العشوائي للمخلفات والتغلب على مشاكل تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها، وتعظيم الاستفادة من مكونات المخلفات من خلال عقود تشغيل متوازنة مع القطاع الخاص.