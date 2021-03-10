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نيابة السويس تستمع لأقوال المصابين في حادث أتوبيس السخنة

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مصراوي Masrawy

09:56 ص الأربعاء 10 مارس 2021

السويس- حسام الدين أحمد:

باشرت نيابة السويس التحقيق في حادث انقلاب أتوبيس بطريق "السويس- السخنة" والذي أسفر عن مصرع، 7 وإصابة 20 آخرين

وشكل محمد الديب رئيس نيابة السويس فريق تحقيق انتقل إلى مستشفى السويس العام لسماع أقوال المصابين في الحادث، وتحديد إذا ما كان هناك شبهة جنائية من عدمه، والمسؤولية الجنائية.

وقال أغلب المصابين أنهم كانوا نائمين ولم يشعروا إلا بالأتوبيس ينقلب بهم على الجانب الأيسر، بينما أفاد آخرين أن السائق كان يسير بسرعة كبيرة ورجحوا أنها السبب في الحادث لا سيما مع منعطفات الطريق بالمنطقة التي وقع فيها الحادث.

كما انتقلت النيابة تحت إشراف المستشار محمد الغمراوي المحامي العام لنيابات السويس إلى موقع الحادث لمعاينة الأتوبيس، وتحديد ما إذا كان السائق استخدام مكابح السيارات أم لا، وتقدير السرعة التي كان يسير عليها وقت وقوع الحادث.

الجانب الأيسر تهشم في الأتوبيس نتيجة للانقلاب

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