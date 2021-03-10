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إصابة أب وأم وأطفالهم الثلاثة في انهيار منزل بسوهاج

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إصابة أب وأم وأطفالهم الثلاثة في انهيار منزل بسوهاج إصابة أب وأم وأطفالهم الثلاثة في انهيار منزل بسوهاج

مصراوي Masrawy

09:54 ص الأربعاء 10 مارس 2021

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أصيب ٥ أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسد، اليوم الأربعاء، في انهيار منزل مكون من طابقين، بنجع المشايخ بناحية قرية أولاد يحيى بدار السلام جنوبي سوهاج.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام بالواقعة.

وتبين إصابة كل من محروس شعبان إبراهيم ٤٥ عامًا، وزوجته ناهد السيد ٣٠ عامًا، وأطفالهم "مريم، شهندة، رحاب"، مصابين بكسور وجروح متفرقة بالجسد.

جرى نقل المصابين لمستشفى دار السلام المركزي، وحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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