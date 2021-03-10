3 هياكل عظمية وجمجمة.. صرف إعانات عاجلة لضحايا طريق أسيوط الغربي بالفيوم

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مصراوي Masrawy

الفيوم– حسين فتحى:

وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسرعة صرف إعانات عاجلة 5 آلاف جنيه لأسرة المتوفي و 1000 جنيه للمصاب بشكل يومي أثناء فترة وجوده فى المستشفى للعلاج.

كان محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة بالفيوم، قد توجهوا لمستشفى الفيوم العام في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، لمتابعة الحالة الصحية لمصابي حادث طريق أسيوط الغربي بمستشفى الفيوم العام، والذي وقع نتيجة اصطدام سيارة لنقل المواد البترولية بسيارتين "ميكروباص، وملاكي"، ما أسفر عن إصابة 15 مواطنًا ومصرع 4 آخرين.

وذكر الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنه فور وقوع الحادث جرى الدفع بسيارات الإسعاف والدفاع المدني إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين والضحايا إلى مستشفيي الفيوم العام وطامية المركزي.

فيما انتقل أحمد عصام وكيل نيابة بندر الفيوم إلى المستشفى، لسؤال المصابين داخل قسم الجراحه، والحريق لمعرفة كيفية وقوع الحادث، كما جرى مناظرة بعض جثث الضحايا بمشرحة مستشفى الفيوم العام، ومنهم جثة الطفلة سها أحمد ثابت.

كان مستشفيي الفيوم العام، وطامية المركزي، قد استقبلا مصابي الحادث وهم كل من محمد فرج عبدالمحسن 39 عامًا، وروحية محمد أحمد 70 عامًا، رغدة فضل كمال 25 عامًا، تقوى محمود أحمد 40 عامًا، ياسين سعد فرج 7 أعوام، ومحمد إبراهيم عبدالمقصود 40 عامًا، مقيم بالمحلة الكبرى، وأشرف محمد عباس 32 عامًا مسعف، مقيم سنورس، هشام سعد كامل 33 عامًا، ميادة كليب محمود 33 عامًا، هنا عيد علي 4 أعوام.

وكذا أصيب كل من سعد فرج عبدالمحسن 43 عامًا، وسندس عيد علي عامين، ومحمد محمود أحمد عامين، وهشام سعد كامل 30 عامًا، وليد عادل توفيق 35 عامًا، سما أحمد سامي 4 أعوام، جمعة محمد أحمد 40 عامًا.

كما جرى إيداع 3 جثث عبارة عن هيكل عظمي وجمجمة لأشخاص لم يتم التعرف عليهم داخل مشرحة مستشفى طامية المركزى.