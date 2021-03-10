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بعد فراقِ عامٍ بسبب "كورونا".. الْتقى جدته ليعطيها بنفسه اللقاح

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بعد فراقِ عامٍ بسبب "كورونا".. الْتقى جدته ليعطيها بنفسه اللقاح بعد فراقِ عامٍ بسبب "كورونا".. الْتقى جدته ليعطيها بنفسه اللقاح
مع توقعات بالْتئام شمل الأسرة قريبًا مع استمرار توزيع اللقاحات

بعد فراقِ عامٍ بسبب

بعد عام كامل من الفراق بسبب جائحة كورونا، الْتأم شمل جَدة أمريكية في ولاية ماريلاند، مع حفيدها المسعف الذي ربّته صغيرًا، أثناء إعطائها حقنة من لقاح كورونا.

واعتادت الجدة، شيرلي دونالدسون، البالغة من العمر 90 عامًا، أن ترى حفيدها كل يوم تقريبًا؛ فقد اعتنت به منذ أن كان عمره ثلاثة أشهر حتى ذهب إلى المدرسة؛ لكنها لم تره منذ أكثر من عام بسبب مخاطر جائحة كوفيد-19.

الحفيد، مايك ريشن، ابن الـ28 عامًا، يعمل كمسعف طبي مع إدارة الإطفاء في مقاطعة مونتغومري، ويشارك في حملة تطعيم، حقن بنفسه جدته باللقاح المضاد لكوفيد-19، في موقع تطعيم بمدرسة ريتشارد مونتغمري الثانوية في روكفيل.

وبحسب "سكاي نيوز عربية" أعربت الجدة عن سعادتها البالغة، بأن يكون حفيدها من يعطيها اللقاح بنفسه، وأضافت: "قلت له: مرحّبا، أنا أحبك، فعانقني على الفور"؛ وفق ما نقل عنها موقع "إن بي سي 4" المحلي.

وقالت الجدة إنها لطالما شعرت بالوحدة خلال الأشهر الماضية، وأضافت أن عدم مقابلة مايك أو أيًّا من أفراد الأسرة الآخرين لفترة طويلة؛ "كان أمرًا صعبًا للغاية".

ويخطط أفراد الأسرة للالتقاء قريبًا مرة أخرى، مع استمرار توزيع اللقاحات، التي يُتوقع أن تتضاعف خلال الأسابيع المقبلة، وقالت الجدة: إنهم سيحتفلون فور اجتماعهم "بسنواتي التسعين، وكل الأوقات التي فاتتنا".لقاح كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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