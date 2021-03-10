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العثور على جثة طفلة مخنوقة داخل حوش مواشي بقنا

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العثور على جثة طفلة مخنوقة داخل حوش مواشي بقنا العثور على جثة طفلة مخنوقة داخل حوش مواشي بقنا

مصراوي Masrawy

08:12 ص الأربعاء 10 مارس 2021

قنا - عبدالرحمن القرشي:

كشفت الأجهزة الأمنية بقنا، تفاصيل جديدة حول واقعة جثة الطفلة التي جرى العثور على جثتها، فجر اليوم الأربعاء، داخل حوش مواشي ببندر قنا.

وأوضحت التحريات أن الجثة للطفلة المتغيبة رودينا علي صابر علي، 4 أعوام، من المعنا، عُثر عليها بها خنق في الرقبة داخل مبنى أشبه بالحوش بمنطقة الشؤون في مدينة قنا.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بورود بلاغًا من النجدة بالعثور على جثة طفلة 4 أعوام بها شبهة جنائية ملقاة داخل حوش بالشؤون في قنا.

انتقلت قوة أمنية من مركز الشرطة والنيابة إلى مكان الواقعة لمعاينة الجثة، جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعي، كما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.

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