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إصابة 6 أشخاص بينهم رضيعين في إنهيار منزل بقنا

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إصابة 6 أشخاص بينهم رضيعين في إنهيار منزل بقنا إصابة 6 أشخاص بينهم رضيعين في إنهيار منزل بقنا

مصراوي Masrawy

07:56 ص الأربعاء 10 مارس 2021

قنا-عبدالرحمن القرشي :

أصيب 6 أشخاص من أسرة واحدة ومن بينهم رضيعين، اليوم الأربعاء، إثر انهيار منزلهم خلف شركة المياه، بمنطقة الصالحية، بالجبلاو التابعة لدائرة مركز قنا.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مرفق الإسعاف يفيد بانهيار منزل بالطوب قديم، أسفر عن إصابة 6 أشخاص بينهم رضيعين من أسرة واحدة، بمنطقة الصالحية بمركز قنا.

وجاءت أسماء المصابين كالآتي: علياء إبراهيم محمد سالم، 24 عامًا، وعصام عزب مهران، 55 عامًا، وأطفاله الثلاثة حسن عصام عزب، عام ونصف، وبوسي عصام عزب، 6 أعوام، وصابرين عصام عزب، عامين، كمالة مصطفى عمار، 60 عامًا.

جرى فرض كردون أمني حول المنزل، ونقل المصابين لمستشفى الجامعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.

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