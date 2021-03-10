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ننشر أسماء الضحايا في حادث أتوبيس طريق السخنة

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ننشر أسماء الضحايا في حادث أتوبيس طريق السخنة ننشر أسماء الضحايا في حادث أتوبيس طريق السخنة

مصراوي Masrawy

07:36 ص الأربعاء 10 مارس 2021

السويس_ حسام الدين أحمد:

حصل موقع "مصراوي" على أسماء الضحايا في حادث انقلاب أتوبيس بطريق "السويس_ السخنة" والذي أسفر عن مصرع 7 وإصابة 20 أخرين، كانوا في طريقهم إلى مدينة الغردقة.

ولقي مصرعه في الحادث أشرف أحمد عبد الفتاح 53 عاما سائق الأتوبيس مقيم بالدقهلية، صالح الشحات عبدالمجيد 56 عاما مقيم بالشرقية، يحيى فتوح الشحات محمد 47 عاما فرد شرطة، مقيم الشرقية، محمد فتحي مصيلحي 25 عام مقيم بالشرقية، ندا محمد أحمد فهمي 20 عام مقيمة بالغردقة.

كما توفيت الطفلتين فرح محمد أحمد 10 أعوام مقيمة بالشرقية، والطفلة ليان مصطفى متولي عام واحد.

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