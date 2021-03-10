ننشر أسماء المصابين في حادث انقلاب أتوبيس بطريق "السويس – السخنة"

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السويس_ حسام الدين أحمد:

قال مصدر طبي مسئول بمديرية الصحة في السويس، إن حادث انقلاب أتوبيس الركاب بطريق "السويس_ السخنة" أسفر عن إصابة 19 ركابا كانوا في طريقهم إلى الغردقة.

وأوضح المصدر أن حادث انقلاب الاتوبيس "ر ب م 1452" وقع في الثانية والربع فجرا اليوم الأربعاء، خلال 7 دقائق وصلت أول سيارة إسعاف لموقع الحادث عند كمين سوميد، إذ وجه الدكتور محمد طنطاوي مدير مرفق الإسعاف بالدفع بـ 20 سيارة وصلت تباعا لنقل المصابين والوفيات.

وأضاف المصدر أن المصابين هم، خليل عبد الرؤوف خلاف 32 عام مقيم بالدقهلية، مصاب بكسر في الذراع الأيسر، وشقيقه التوأم محمد مصاب بكسر في الكتف الأيمن، لما محمد ذكي 30 عام مقيمة بالشرقية، مصابة بكسور متفرقة بالجسم، ومحمد حسن السيد 34 عام مصاب بكسور في ضلوع الصدر، محمد فوزي منصور 28 عام، مصاب بكسر في الذراع الايسر.

كما أصيب طارق محمد فاروق 35 عام، مصاب بجروح في الوجه، زينب ممدوح أحمد علي 24 عام مقيمة بالغردقة مصابة بكسر في الذراع الأيسر، محمد حسني حسب الله 28 عام مقيمة الغردقة، مصاب بكسر في الذراع الأيسر، وسيدة فتحي عبدالسلام 55 عام مقيمة الشرقية مصابة بكسر في الزراعين، وليد مرسي عبدالمعين 42 عاما كسر مضاعف بالذراع الأيسر.

وأصيب علاء نبيل محمد 30 عام، مقيم بالشرقية مصاب بكسر في العمود الفقري، محمد فتحي محمد 30 عاما مصاب بكسر في الذراع الايسر، ومصطفى متولي أمين 35 عام مقيم بالإسماعيلية مصاب بخلع في الكتف الايسر، هاني أحمد عبد الفضيل 47 عاما مقيم بالدقهلية مصاب بخلع في الكتف الأيمن، ورضا السيد مبارك 38 عاما مقيم بالشرقية كسر بالذراع الأيسر والساق اليمني.

وأصيبت الطفلة ديما مصطفى علام 4 أعوام بكسر في الساق اليمني، كانت رفقة والدتها، كما أصيب ضابطين شرطة وفرد شرطة هم اسلام ابراهيم الشناوي، ومحمد ثروت صالح ومصطفى بكري عبد العزيز، كانوا في طريق العودة إلى عملهم بمديرية أمن البحر الأحمر، وهم يقيمون في محافظة الشرقية وانحصرت أصيبوا بكدمات وسحجات بالأطراف.

واستطرد المصدر أن اسعاف السويس نقل 16 مصابا، بينما جرى نقل 3 مصابين بسيارتين ملاكي من موقع الحادث، كانت اصابتهم.