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مصرع وإصابة 23 شخصا إثر حادث انقلاب أوتوبيس على طريق "السخنة / السويس"

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مصرع وإصابة 23 شخصا إثر حادث انقلاب أوتوبيس على طريق "السخنة / السويس" مصرع وإصابة 23 شخصا إثر حادث انقلاب أوتوبيس على طريق "السخنة / السويس"

مصراوي Masrawy

06:49 ص الأربعاء 10 مارس 2021

السويس - (أ ش أ):

لقى 7 مصرعهم وأصيب 16 آخرون في حادث انقلاب أوتوبيس فجر اليوم الأربعاء، على طريق "العين السخنة – السويس".

وكان اللواء محمد الألفي، مدير أمن السويس، قد تلقى إخطارا من قوات تأمين الطرق يفيد بانقلاب أوتوبيس شرق الدلتا قادم من مدينة الزقازيق بطريق العين السخنة – السويس.

ووجه الدكتور محمد طنطاوي، مدير مرفق الإسعاف في السويس، 25 سيارة إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين لمستشفى السويس العام والمتوفين إلى مشرحة الأميري.

وقال الدكتور إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة والسكان في السويس، إن المديرية أعلنت حالة الطوارئ بمستشفى السويس العام لعلاج المصابين، لافتا إلى أنه تم استدعاء جميع الأطباء للمشاركة في علاج مصابي الحادث.

وصرح الحفناوي، بأنه تم فتح غرفة العمليات بمستشفى السويس العام في حالة تدخل جراحي لمصابي الحادث، لافتا إلى أن إجمالي عدد المصابين الذي استقبلتهم المستشفى ضمت 7 وفيات منهم طفلتين و16 مصابا.

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