أخبار عاجلة

8 الصبح - حكاية مكان : وكالة الغوري .. التاريخ وروعة التصميم الذي ينتظر التطوير -
8 الصبح - قراءة في أهمية تطوير القاهرة التاريخية للحفاظ على التراث والجذب السياحي -
أكثر من 23 ألف لتر لتعقيم وتعطير سجاد الروضة الشريفة وممر باب السلام -
تجمع الشرقية الصحي يواصل تقديم لقاح كورونا للمستفيدين من خدمات الرعاية المنزلية -
عدو ظاهر ومستتر.. "العنزي": منصات التواصل أصبحت مرتعاً للنيل من بلادنا -
لا "مطرية" معتبرة بالأفق.. "المسند": حرارة تتفاوت والغبار يخيم هنا -
إدارة بايدن توجه وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية لرعاية الأطفال القادمين بدون صحبة ذويهم -
الإمارات تحث مجلس الأمن على إدانة عرقلة الجماعات المسلحة لتقديم المساعدات الإنسانية -
صحيفة إماراتية: سوريا ستظل قلب العروبة النابض -
فلسطين: تجديد الاغلاق لمدة 5 أيام للتخفيف الأعباء على المستشفيات في ظل انتشار كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بعد تكريمه من الرئيس.. الطبيب فاقد بصره: رفع من روحي المعنوية

Print
بعد تكريمه من الرئيس.. الطبيب فاقد بصره:السيسي رفع من روحي المعنوية بعد تكريمه من الرئيس.. الطبيب فاقد بصره: رفع من روحي المعنوية

مصراوي Masrawy

02:28 ص الأربعاء 10 مارس 2021

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعرب الدكتور محمود سامي قنيبر، الطبيب الذي فاقد بصره أثناء عمله بمستشفى عزل بلطيم لعلاج مرضى ، عن سعادته بتكريم الرئيس عبدالفتاح له.

وقال الطبيب على هامش لقاءه بمحافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين: "تكريمي من الرئيس رفع من روحي المعنوية، وزادني ثقة في نفسي.. الدولة الحمد لله بتقدر أبنائها وبتراعيهم وتثمن جهودهم واللي عملته ماهو إلا عمل وطني يفعله الكثيرون من أبناء وطننا الطيب، ومش عارف اعبر عن مدى سعادتي بمقابلة الرئيس وتكريمه ليا".

وأكد سامي، أنه لن ينسى مساندة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ له، وكان يتمنى أن يعبر له عن ظروفه الخاصة بعد زيارته له في منزل والده عقب عودته من المركز الطب العالمي أثناء رحلة علاجه فيه، لأنه لم تسنح له الفرصة وقتها.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، كرم الدكتور الدكتور محمود سامي قنيبر، خلال الندوة التثقيفية الثالثة والثلاثين للقوات المسلحة، بعنوان: "لولاهم ما كنا هنا" بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"سعود الطبية" تكشف عدد الوصفات العلاجية المصروفة في 2020

"سعود الطبية" تكشف عدد الوصفات العلاجية المصروفة في 2020

"سعود الطبية" تكشف عدد الوصفات العلاجية المصروفة في 2020

"سعود الطبية" تكشف عدد الوصفات العلاجية المصروفة في 2020

غدا.. بدء تسليم 1464 شقة للحاجزين بمشروع "سكن مصر" بمدينة أكتوبر الجديدة

غدا.. بدء تسليم 1464 شقة للحاجزين بمشروع "سكن مصر" بمدينة أكتوبر الجديدة

(من مصر | حلقة خاصة عن ذكرى رحيل المطرب شفيق جلال وحوار مع الدكتور علي جمعة (كاملة

(من مصر | حلقة خاصة عن ذكرى رحيل المطرب شفيق جلال وحوار مع الدكتور علي جمعة (كاملة

شبكة عيون الإخبارية