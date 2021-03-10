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مصراوي Masrawy

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعرب الدكتور محمود سامي قنيبر، الطبيب الذي فاقد بصره أثناء عمله بمستشفى عزل بلطيم لعلاج مرضى فيروس كورونا، عن سعادته بتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي له.

وقال الطبيب على هامش لقاءه بمحافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين: "تكريمي من الرئيس رفع من روحي المعنوية، وزادني ثقة في نفسي.. الدولة الحمد لله بتقدر أبنائها وبتراعيهم وتثمن جهودهم واللي عملته ماهو إلا عمل وطني يفعله الكثيرون من أبناء وطننا الطيب، ومش عارف اعبر عن مدى سعادتي بمقابلة الرئيس وتكريمه ليا".

وأكد سامي، أنه لن ينسى مساندة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ له، وكان يتمنى أن يعبر له عن ظروفه الخاصة بعد زيارته له في منزل والده عقب عودته من المركز الطب العالمي أثناء رحلة علاجه فيه، لأنه لم تسنح له الفرصة وقتها.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، كرم الدكتور الدكتور محمود سامي قنيبر، خلال الندوة التثقيفية الثالثة والثلاثين للقوات المسلحة، بعنوان: "لولاهم ما كنا هنا" بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد.