بسبب تسرب مادة حارقة.. مصرع شخصين وإصابة 14 آخرين في حادث سير في الفيوم

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مصراوي Masrawy

الفيوم - حسين فتحي:

اصطدمت سيارة نقل تحمل مادة حارقة (مياه نار)، مساء اليوم الثلاثاء، بأخرتين ملاكي وميكروباص، على الطريق الإقليمي الغربي، في نطاق مركز طامية بالفيوم، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 14 شخصًا بينهم 4 أطفال، بحروق إثر تسرب محتوى السيارة النقل.

استقبل مستشفى الفيوم العام المصابين، وهم: محمد فرج عبد المحسن - 39 عامًا، وروحية محمد أحمد - 80 عامًا، رهدا فضل سمعان - 25 عامًا، وتقوى محمود أحمد - 40 عامًا، وياسين سيد فرج - 4 سنوات، ومحمد إبراهيم عبد المعبود - 40 عامًا، وأشرف محمد محمد - 30 عامًا، وهشام سعد علي - 33 عامًا، وهاني عبدالله علي 18 سنة، فضلاً عن 3 أطفال آخرين لا تزيد أعمارهم عن 5 سنوات، لم يتم التعرف عليهم. بينما نُقل المصابين والمتوفين الأربعة الآخرين إلى مستشفى مركز طامية.

انتقل للمستشفى كل من الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، واللواء ثروت المحلاوي نائب مدير أمن الفيوم، والعميد ياسر صلاح رئيس المباحث الجنائية بالمحافظة، والعقيد أمير السحلى مأمور قسم الفيوم "أول"، والرائد حسين فؤاد رئيس مباحث القسم.​