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تطعيم 300 مواطن بـ"لقاح كورونا" في الشرقية

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تطعيم 300 مواطن بـ"لقاح كورونا" في الشرقية تطعيم 300 مواطن بـ"لقاح كورونا" في الشرقية

مصراوي Masrawy

10:44 م الثلاثاء 09 مارس 2021

الشرقية- فاطمة الديب:

تابع الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، استمرار فعاليات تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن بلقاح كورونا، بمكتب صحة ثان الزقازيق.

وأوضح وكيل الوزارة، أنه جرى تطعيم 300 مواطن بالجرعة الأولى من اللقاح، ذلك منذ بدء التطعيم يوم الخميس الماضي، إضافة إلى 2168 من الكوادر الطبية، سبق تطعيمهم في المستشفيات وأقسام العزل.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن المديرية استعدت؛ لاستقبال المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة الذين سجلوا على موقع التسجيل الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة والسكان لمواجهة الفيروسات والأمراض المعدية والحفاظ على صحة وسلامة المجتمع.​

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