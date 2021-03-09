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مصراوي Masrawy

المنيا - محمد النادي:

التقى مصراوي عددًا من مصابي حادث سمالوط، الذي وقع مساء اليوم الثلاثاء، على الطريق الصحراوي الغربي شمالي المنيا، وأسفر عن مصرع فتاة وإصابة 24 شخصًا آخرين.

كشف بعض المصابين أنهم كانوا في طريق عودتهم من مقر عملهم بإحدى المزارع إلى منازلهم، حينما وقع حادث انقلاب السيارة نصف نقل التي كانوا يستقلونها في نطاق مركز سمالوط.

وأضافوا أن الحادث وقع فجأة عقب انفجار الإطار الأمامي للسيارة، مشيرين إلى أن من بين المصابين سائق السيارة، الذي اعتادوا أن يقلهم يوميًا ذهابًا وإيابًا إلى محل عملهم.

وكان مدير أمن المنيا، اللواء محمود خليل، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة سمالوط، بتلقيه إشارة من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب السيارة رقم 4261 و.ر.ج، ربع نقل، على الطريق الصحراوي الغربي، بالقرب من كمين شوشة بمركز سمالوط، ما أسفر عن مصرع طفلة وإصابة 24 آخرين بينهم أطفال وسيدات.

وانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، وتبين أن الحادث وقع نتيجة انفجار الإطار الأمامي للسيارة، وأسفر عن مصرع ضحي محمد نبوي 15 عاما، تقيم بمركز سمسطا بمحافظة بني سويف.

أصيب في الحادث: نهي نجيب 29 عاما، ووفاء رجب 40 عاما، ورشا عيد 30 عاما، ومها صادق 50 عاما، ومحمد حسن 14 عاما، ومحمد نجيب 29 عاما، ومحمد حجازي 15 عاما، ورقيه أحمد 10 سنوات، وكريمة بدر 15 عاما، وصابرين صابر 15 عاما، وشعبان حسن 28 عاما "سائق السيارة"، وإسراء محمود 20 عاما، سحر مصطفى 25 عاما، وبسمة شوقي 15 عاما، ويوسف محمد 11 عاما، وعماد عبد الناصر 37 عاما، وشقيقته ناهد 20 عاما، وشروق أحمد 18 عاما، رطورانيا أحمد محمد 24 عاما، وشريف حجازي 16 عاما، ورضا أحمد 25 عاما، ورضا محسب 25 عاما، وعبد الرحمن مصطفى 19 عاما، وآخرين لم يتم تحديد أسمائهم بعد.​

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