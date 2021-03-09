مصرع 4 أشخاص وإصابة 7 آخرين في انقلاب ميكروباص غربي الإسكندرية

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مصراوي Masrawy

الإسكندرية - محمد عامر:

لقي 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب 7 آخرين، في انقلاب سيارة ميكروباص على طريق "الإسكندرية - القاهرة الصحراوي"، عند منطقة العامرية غربي الإسكندرية.

تلقى قسم شرطة العامرية بلاغًا بالحادث، حيث انتقلت قوة من ضباط القسم وعدد من سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين حدوث انفجار إطار سيارة ميكروباص أثناء سيرها على الطريق، وكانت تحمل ركاب وتسبب الانفجار مع السرعة في انقلاب السيارة.

أسفر الحادث عن مصرع 4 أشخاص تم نقل جثامينهم إلى المشرحة، فيما تم نقل 5 مصابين إلى مستشفى العامرية العام لتلقي العلاج وإسعافهم، بينما تلقى 2 آخرين العلاج في مكان الحادث.

جرى رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير حركة المرور بصورة طبيعية، وحرر المحضر اللازم في قسم شرطة العامرية، وتولت النيابة التحقيق.​