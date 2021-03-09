سكرتير عام المنيا يتابع حالة مصابي حادث سمالوط (صور)

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مصراوي Masrawy

المنيا - محمد النادي:

انتقل المهندس محمد النجار السكرتير العام لمحافظة المنيا، مساء اليوم الثلاثاء، إلى مستشفى المنيا العام، لتفقد حالة المصابين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي بكمين شوشة بمركز سمالوط، والذي أسفر عن وفاة طفلة وإصابة 25 آخرين، وفق بيان المحافظة.

رافق سكرتير المحافظة الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة، ودكتور شريف مدحت مدير فرع هيئة الإسعاف، والعقيد محمد صلاح رئيس المدينة ومسؤولي مديرية التضامن الاجتماعي.

كلّف السكرتير العام وكيل وزارة الصحة بتوفير الخدمات الطبية والرعاية اللازمة طوال فترة إقامتهم بالمستشفى لاستكمال العلاج حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى، كما وجه مسؤولي مديرية التضامن الاجتماعي بصرف الإعانات العاجلة المقررة.

ولقيت طفلة مصرعها وأُصيب 24 شخصًا بينهم 7 أطفال، مساء اليوم الثلاثاء، في انقلاب سيار ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي، بالقرب من قرية شوشة التابعة لمركز سمالوط في محافظة المنيا.

تلقى مدير أمن المنيا، اللواء محمود خليل، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سمالوط، بتلقيه إشارة من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب السيارة رقم 4261 و.ر.ج، ربع نقل، على الطريق الصحراوي الغربي، بالقرب من كمين شوشة بمركز سمالوط، ما أسفر عن مصرع طفلة وإصابة 24 آخرين بينهم أطفال وسيدات.

انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، وتبين أن الحادث وقع نتيجة انفجار الإطار الأمامي للسيارة، وأسفر عن مصرع ضحي محمد نبوي 15 عاما، تقيم بمركز سمسطا بمحافظة بني سويف.

أصيب في الحادث: نهي نجيب 29 عاما، ووفاء رجب 40 عاما، ورشا عيد 30 عاما، ومها صادق 50 عاما، ومحمد حسن 14 عاما، ومحمد نجيب 29 عاما، ومحمد حجازي 15 عاما، ورقيه أحمد 10 سنوات، وكريمة بدر 15 عاما، وصابرين صابر 15 عاما، وشعبان حسن 28 عاما "سائق السيارة"، وإسراء محمود 20 عاما، سحر مصطفى 25 عاما، وبسمة شوقي 15 عاما، ويوسف محمد 11 عاما، وعماد عبد الناصر 37 عاما، وشقيقته ناهد 20 عاما، وشروق أحمد 18 عاما، رطورانيا أحمد محمد 24 عاما، وشريف حجازي 16 عاما، ورضا أحمد 25 عاما، ورضا محسب 25 عاما، وعبد الرحمن مصطفى 19 عاما، وآخرين لم يتم تحديد أسمائهم بعد.​