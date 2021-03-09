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الأموال العامة تلقي القبض على مديرة التنظيم السابقة بطوخ

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الأموال العامة تلقي القبض على مديرة التنظيم السابقة بطوخ الأموال العامة تلقي القبض على مديرة التنظيم السابقة بطوخ

مصراوي Masrawy

09:32 م الثلاثاء 09 مارس 2021


القليوبية - أسامة علاء الدين:

ألقت مباحث الأموال العامة القبض على مهندسة التنظيم بمدينة قها، والتي كانت تعمل سابقًا كمديرية تنظيم بمجلس مدينة طوخ، وتقدمت بطلب لنقلها منذ شهر تقريبًا.

كانت مباحث الأموال العامة حققت في تقدم مجموعة من المواطنيين ببلاغات بتضررهم من مديرية التنظيم، التي وافقت على بناء العديد من الأبراج بمدينة طوخ، فيما وصفوه بالمخالفات وعدم الالتزام بالقوانيين، الأمر الذي سبب في انتشار الأبراج بالمدينة.

أوضحت التحقيقات أن المهندسة جرى تثبيتها في ٢٠١٧ على الصناديق الشخصية، وكانت قائمة بأعمال مديرة التنظيم بمجلس مدينة طوخ حتى ٣١ يناير الماضي حتى جرى انتدابها بمجلس مدينة قها ووجدت التحقيقات مخالفات عن تراخيص أرقام ٣١٨ و٢٠٩.

وجرى توجيه تهم لها، منها تسهيل استيلاء على أملاك الدولة من أجل التربح للغير والتربح لنفسها، وتزوير في المحررات الرسميه منها أو من الآخرين وتم القبض عليها صباح اليوم الثلاثاء، وجرى تحرير محضر برقم ٥٧٩٤ جنح طوخ.

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