مصرع طفلة وإصابة 24 شخصًا في انقلاب سيارة بالمنيا

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy



المنيا - محمد النادي:

لقيت طفلة مصرعها وأُصيب 24 شخصًا بينهم 7 أطفال، مساء اليوم الثلاثاء، في انقلاب سيار ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي، بالقرب من قرية شوشة التابعة لمركز سمالوط في محافظة المنيا.

تلقى مدير أمن المنيا، اللواء محمود خليل، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سمالوط، بتلقيه إشارة من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب السيارة رقم 4261 و.ر.ج، ربع نقل، على الطريق الصحراوي الغربي، بالقرب من كمين شوشة بمركز سمالوط، ما أسفر عن مصرع طفلة وإصابة 24 آخرين بينهم أطفال وسيدات.

انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، وتبين أن الحادث وقع نتيجة انفجار الإطار الأمامي للسيارة، وأسفر عن مصرع ضحي محمد نبوي 15 عاما، تقيم بمركز سمسطا بمحافظة بني سويف.

أصيب في الحادث: نهي نجيب 29 عاما، ووفاء رجب 40 عاما، ورشا عيد 30 عاما، ومها صادق 50 عاما، ومحمد حسن 14 عاما، ومحمد نجيب 29 عاما، ومحمد حجازي 15 عاما، ورقيه أحمد 10 سنوات، وكريمة بدر 15 عاما، وصابرين صابر 15 عاما، وشعبان حسن 28 عاما "سائق السيارة"، وإسراء محمود 20 عاما، سحر مصطفى 25 عاما، وبسمة شوقي 15 عاما، ويوسف محمد 11 عاما، وعماد عبد الناصر 37 عاما، وشقيقته ناهد 20 عاما، وشروق أحمد 18 عاما، رطورانيا أحمد محمد 24 عاما، وشريف حجازي 16 عاما، ورضا أحمد 25 عاما، ورضا محسب 25 عاما، وعبد الرحمن مصطفى 19 عاما، وآخرين لم يتم تحديد أسمائهم بعد.

حرر محضر بالواقعة، وجرى نقل الجثة والمصابين إلى المستشفيات العامة.