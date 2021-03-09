3 مصابين في انهيار جزئي بمنزل بالشرقية

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مصراوي Masrawy

الشرقية – فاطمة الديب:

أصيب 3 أشخاص، بكدمات وكسور بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم الثلاثاء؛ إثر انهيار جزئي بأحد المنازل بقرية تابعة لمركز ههيا بالشرقية.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بانهيار جزئي بأحد منزل قرية تابعة لمركز ههيا، ما أسفر عن إصابة رجل، 41 عامًا، بكدمات بأنحاء متفرقة بالجسد، وربة منزل، 35 عامًا، بتهتك في اليد اليسرى وكسر بالرسغ الأيسر، وطفلة، 12 عامًا، بكسر بالرسغ الأيمن.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى الزقازيق العام، وتحويل ربة المنزل إلى مستشفى الزقازيق الجامعي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.