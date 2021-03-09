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بالصور.. انتشال عاملين انهار عليهما حفر صرف بسوهاج

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بالصور.. انتشال عاملين انهار عليهما حفر صرف بسوهاج بالصور.. انتشال عاملين انهار عليهما حفر صرف بسوهاج

مصراوي Masrawy

08:23 م الثلاثاء 09 مارس 2021


سوهاج - عمار عبدالواحد:

انتشلت قوات الإنقاذ البري بإدارة الحماية المدنية بسوهاج، اليوم الثلاثاء، عاملين لقى مصرعهما، إثر انهيار حفر عليهما أثناء مد خطوط الصرف الصحي، بقرية المدمر دائرة مركز طما شمالي المحافظة.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج إخطارًا من مركز شرطة طما بالواقعة. إذ تبين من التحريات مصرع عاملين يقيمان دائرة مركز شرطة جهينة أثناء قيامهما بأعمال الحفر في أحد شوارع قرية المدمر لمد خطوط الصرف الصحي، عقب انهيار الحفر عليهما.

جرى إيداع الجثتين بمشرحة مستشفى طما المركزي، حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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