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مصراوي Masrawy

البحيرة - أحمد نصرة:

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو التقطه أحد أهالي قرية المعدية في محافظة البحيرة، للحظة اندلاع حريق في خط للغاز، جوار الطريق الساحلي الدولي.

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق نشب، اليوم الثلاثاء، بخط غاز خاص بإحدى شركات البترول، مارًا جوار قرية المعدية بنطاق مركز إدكو بمحافظة البحيرة، دون حدوث إصابات بشرية.

صرح مصدر أن خط الغاز خارج المنطقة السكنية ولم تحدث أية إصابات بشرية، وأغلقت المحابس الخاص بخط الغاز، وتجرى حاليًا عمليات الصيانة.