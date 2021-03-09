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مصرع طفل وإصابة والده في انقلاب سيارة بأسيوط

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مصرع طفل وإصابة والده في انقلاب سيارة بأسيوط مصرع طفل وإصابة والده في انقلاب سيارة بأسيوط

مصراوي Masrawy

06:09 م الثلاثاء 09 مارس 2021

أسيوط ـ محمود عجمي:

لقي طفل مصرعه بينما أصيب والده، اليوم الثلاثاء، في انقلاب سيارة نقل محملة بالرمال بمدخل قرية رميح بمركز منفلوط في أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بانقلاب سيارة نقل محملة بالرمال بمدخل قرية رميح دائرة مركز منفلوط، ووجود حالة وفاة ومصاب.

بالانتقال والمعاينة تبين سيارة نقل محملة بالرمال رقم"9371 ي ج أ" ونتج عن الحادث مصرع الطفل "على.ع.ع" 7 أعوام، وإصابة والده "عواض.ع.هـ"، وجرى نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى منفلوط المركزي وتحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.

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