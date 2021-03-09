"تموين الإسكندرية" تؤكد توافر السلع المدعمة وحصص الزيت المقررة للمواطنين

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الإسكندرية - محمد البدري:

أكد محمد سعدالله، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، توافر السلع المدعم المقررة شهريا على البطاقات التموينية، نافيا وجود نقص في حصص الزيت التمويني.

جاء ذلك خلال جولة أجراها اليوم الثلاثاء، في نطاق قطاع غرب الإسكندرية بمناطق مينا البصل والعجمي للتأكد من توافر السلع وأمن الموقف التمويني بالمحافظة.

وقال سعد الله، في تصريح صحفي، إن الجولة شهدت تفقد مخازن الجملة وأرصدة السلع التموينية ومراقبة حركة التداول والصرف لدى البقالين، فضلا عن زيارة منافذ مشروع جمعيتى وبعض منافذ المجمعات الاستهلاكية لرصد أي نقص فى السلع ومقابلة.

وأضاف أنه لم يتم رصد أي نقص بالسلع التموينية و خاصة سلعة الزيت لافتا إلى أن الصرف من مخازن الجملة للبقالين والمنافذ التموينية ليس به أي مشاكل وأن عمليات صرف المقررات للمواطنين تجرى بصورة طبيعية، مؤكدا تطبيق القوانين و اللوائح المنظمة في هذا الشأن ضد المخالفين.

من جانبه أوضح المهندس محمود القلش معاون مدير المديرية للإعلام والاتصال السياسي، أنه يسمح لكل مواطن بصرف زجاجة زيت واحدة على كل فرد مقيد في البطاقة التموينية، مبينا أن ذلك يأتي في إطار عدالة التوزيع نظرا لارتفاع أسعار الزيت عالميا وحرصا على المحافظة على مستوى السلع المدعمة وعدم ارتفاع أسعارها. ​