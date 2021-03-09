السيطرة على حريق بخط غاز في البحيرة

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مصراوي Masrawy



البحيرة - أحمد نصرة:

سيطرت قوات الحماية المدنية في محافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، على حريق اندلع بخط غاز خاص بإحدى شركات البترول، مارًا جوار قرية المعدية، بنطاق مركز إدكو، وذلك دون حدوث إصابات بشرية.

صرح مصدر مسؤول أن خط الغاز خارج المنطقة السكنية ولم تحدث أي إصابات بشرية، مضيفًا أنه جرى إغلاق المحبس الخاص بخط الغاز فور وقوع الحادث، وتجرى حاليًا عمليات صيانة بعد السيطرة على الحريق.

كان عدد من المواطنين رصدوا تصاعد ألسنة اللهب من خط غاز بجوار الطريق الساحلي الدولي بالقرب من قرية المعدية.