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تسمم 4 أشخاص تناولوا وجبة منزلية فاسدة بأسيوط

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تسمم 4 أشخاص تناولوا وجبة منزلية فاسدة بأسيوط تسمم 4 أشخاص تناولوا وجبة منزلية فاسدة بأسيوط

مصراوي Masrawy

05:32 م الثلاثاء 09 مارس 2021

أسيوط - محمود عجمي:

أصيب 4 أشخاص، اليوم الثلاثاء، بحالة تسمم إثر تناولهم وجبة غداء داخل منزلهم بمنطقة المجاهدين بحي غرب مدينة أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط، يفيد ورود بلاغ من مستشفى أسيوط العام بوصول 4 أشخاص ادعاء تسمم غذائي.

انتقل إلى المستشفى ضباط مباحث قسم أول أسيوط وتبين وصول "إيمان.ف.ج" 50 عامًا، و"منار.ن.ن" 20 عامًا، و"ماجي.ن.ن" 30 عامًا، و"يونس.و.ف" 7 أعوام، ويقيمون جميعا في منطقة المجاهدين دائرة قسم أول.

بسؤال المصابين أقروا بتناول وجبة غداء داخل منزلهم وشعروا بحالة إعياء عقب ذلك، بينما جرى عمل الإسعافات اللازمة للمصابين في أسيوط العام، وأشارت التقارير الطبية إلى أن الحالات جميعها مستقرة.

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