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بحضور الوزير.. 3 مذكرات تفاهم بين الأكاديمية العربية وجامعة الإسكندرية (صور)

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بحضور الوزير.. 3 مذكرات تفاهم بين الأكاديمية العربية وجامعة الإسكندرية (صور) بحضور الوزير.. 3 مذكرات تفاهم بين الأكاديمية العربية وجامعة الإسكندرية (صور)

مصراوي Masrawy

05:26 م الثلاثاء 09 مارس 2021


الإسكندرية - محمد عامر:

وقعت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وجامعة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون العلمي والبحثي، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وقع على المذكرة من الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وتهدف المذكرة إلى إيجاد الإطار الملائم الذي يجري من خلاله تيسير التعاون بين جامعة الإسكندرية والأكاديمية العربية، مع الأخذ في الاعتبار طبيعة نشاط وتخصص كلا الطرفين.

ويقوم الطرفان بتبادل المعلومات، والمساهمة في تكوين قاعدة بيانات مشتركة لخدمة أهداف التعاون بينهما، والاستفادة من تقنيات المعلومات الحديثة، بما يحقق مصلحة الطرفين.

وتشمل الاتفاقية التدريب وإيفاد الخبراء، وبرنامج تبادل طلابي "التدريب الصيفي" والبحوث المشتركة، فضلا عن الإشراف المشترك على الرسائل العلمية وتبادل أعضاء هيئة التدريس.

وقال رئيس الأكاديمية إن هذا التعاون يعزز العلاقة الأكاديمية القوية بين الجهتين ما يساهم في إثراء التعاون في مجالات البحث العلمي والتدريب ويساعد على تطوير العمل الجماعي.

وفي سياق متصل، وقعت الأكاديمية العربية مذكرتين تفاهم مع كل من الدكتور وائل عبد السلام والدكتور طارق محمود عميدا كليتي الطب وطب الأسنان بجامعة الإسكندرية.

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