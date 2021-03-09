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مصرع طفل سقطت عليه عارضة مرمى بملعب نادي في الدقهلية

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مصرع طفل سقطت عليه عارضة مرمى بملعب نادي في الدقهلية مصرع طفل سقطت عليه عارضة مرمى بملعب نادي في الدقهلية

مصراوي Masrawy

04:42 م الثلاثاء 09 مارس 2021

الدقهلية-رامي محمود:

لقي طفل عمره ٤ أعوام مصرعه، إثر سقوط "عارضة مرمى" عليه، أثناء تواجده بملعب تدريب لكرة القدم في نادي بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

وكان اللواء رأفت الفقي، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا بورود إشارة من مستشفى الطوارئ إلى قسم شرطة أول المنصورة، بوصول الطفل سادن علي 4 أعوام، إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة جثة هامدة.

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم أول المنصورة بقيادة المقدم أحمد شبانة، رئيس المباحث، إلي مكان البلاغ وبسؤال والد الطفل ٣٥ عامًا، فني ورشة بمستشفى المنصورة الجامعي، أكد أنه أثناء تواجد نجله بتمرين بملعب كرة القدم بنادي بشارع " المشاية السفلية " سقطت على رأسه العارضة الخاصة بالملعب وحدثت إصابته التي أودت بحياته واتهم إدارة النادي بالإهمال ما تسبب في وفاة نجله.

حرر عن ذلك المحضر رقم ۳۳۸۰ لسنة ۲۰۲۱ جنح قسم أول المنصورة وبالعرض على النيابة العامة قرر المستشار إيهاب عطوة، رئيس النيابة، التصريح بالدفن، وطلب مدير النادي لجلسة تحقيق، والسجل الخاص بأسماء الأطفال المتواجدين بالملعب محل الواقعة وتشكيل لجنة من مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية للانتقال لمحل الواقعة ومعاينته على الطبيعة لبيان عما إذا كان مستوفى للاشتراطات الرياضية المقررة من عدمه، وإعداد تقرير مفصل في هذا الشأن وعرضه فور الانتهاء منه.

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