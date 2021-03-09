أخبار عاجلة

8 الصبح - لقاحات التطعيم ضد كورونا .. وكيف نضمن تحقيق أقصى فاعليه لها ؟ -
8 الصبح - "هي و هو" الواجبات المنزلية وكيف يتم توزيعها بين الزوجين بطرق لا تتسبب في المشاكل الأسرية؟ -
"سعود الطبية" تكشف عدد الوصفات العلاجية المصروفة في 2020 -
البنك السعودي البريطاني يُعلن اكتمال اندماج بنكَي ساب والأول -
آخر تحديث.. 119.5 مليون إصابة بكورونا حول العالم -
برعاية فيصل بن سلمان.. إنشاء معمل البنك العربي الأكاديمي -
الداخلية: ضبط 11 ألف شخص لعدم ارتداء الكمامة و600 محل مخالف في يوم واحد -
اليوم.. البابا تواضروس يلقي عظة الأحد عن الصوم -
وزيرا البيئة والتنمية المحلية ومحافظ الجيزة يفتتحون المحطة الوسيطة للمخلفات بالبراجيل -
غدا.. بدء تسليم 1464 شقة للحاجزين بمشروع "سكن مصر" بمدينة أكتوبر الجديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بسبب أولوية المرور.. سائق يطلق النيران على جاره في الدقهلية

Print
بسبب أولوية المرور.. سائق يطلق النيران على جاره في الدقهلية بسبب أولوية المرور.. سائق يطلق النيران على جاره في الدقهلية

مصراوي Masrawy

04:21 م الثلاثاء 09 مارس 2021

الدقهلية- رامي محمود:

أصيب "تباع" يعمل على سيارة نقل، بطلقات خرطوش على يد سائق توك توك، بسبب خلاف على أولوية المرور بقرية الرياض في منية النصر بمحافظة الدقهلية.

كان اللواء رأفت الفقي، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا بورود إشارة لمركز شرطة منية النصر من مستشفى منية النصر المركزي بوصول محمود السيد، ٢٣ عامًا "تباع" على سيارة نقل، مصابًا برش خرطوش بالركبتين.

بانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وبسؤاله اتهم "صلاح. ف"، ٢٣ عامًا، جاره "سانق توك توك"، بالاعتداء عليه بسلاح نارى " فرد خرطوش" بسبب مشاجرة على أولوية المرور.

أمكن ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، وبإرشاده جرى ضبط السلاح المستخدم والتحفظ عليه.

تحرر عن ذلك المحضر رقم ٢٠٢١/١٩٥١ جنح مركز شرطة منية النصر، وبالعرض على النيابة، قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"سعود الطبية" تكشف عدد الوصفات العلاجية المصروفة في 2020

"سعود الطبية" تكشف عدد الوصفات العلاجية المصروفة في 2020

غدا.. بدء تسليم 1464 شقة للحاجزين بمشروع "سكن مصر" بمدينة أكتوبر الجديدة

غدا.. بدء تسليم 1464 شقة للحاجزين بمشروع "سكن مصر" بمدينة أكتوبر الجديدة

(من مصر | حلقة خاصة عن ذكرى رحيل المطرب شفيق جلال وحوار مع الدكتور علي جمعة (كاملة

(من مصر | حلقة خاصة عن ذكرى رحيل المطرب شفيق جلال وحوار مع الدكتور علي جمعة (كاملة

من مصر | هل بداية الإيمان تكون من العقل أم القلب؟ د. علي جمعة يجيب

من مصر | هل بداية الإيمان تكون من العقل أم القلب؟ د. علي جمعة يجيب

شبكة عيون الإخبارية