بسبب أولوية المرور.. سائق يطلق النيران على جاره في الدقهلية

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الدقهلية- رامي محمود:

أصيب "تباع" يعمل على سيارة نقل، بطلقات خرطوش على يد سائق توك توك، بسبب خلاف على أولوية المرور بقرية الرياض في منية النصر بمحافظة الدقهلية.

كان اللواء رأفت الفقي، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا بورود إشارة لمركز شرطة منية النصر من مستشفى منية النصر المركزي بوصول محمود السيد، ٢٣ عامًا "تباع" على سيارة نقل، مصابًا برش خرطوش بالركبتين.

بانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وبسؤاله اتهم "صلاح. ف"، ٢٣ عامًا، جاره "سانق توك توك"، بالاعتداء عليه بسلاح نارى " فرد خرطوش" بسبب مشاجرة على أولوية المرور.

أمكن ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، وبإرشاده جرى ضبط السلاح المستخدم والتحفظ عليه.

تحرر عن ذلك المحضر رقم ٢٠٢١/١٩٥١ جنح مركز شرطة منية النصر، وبالعرض على النيابة، قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.