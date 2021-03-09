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مسئولو "الإسكان" يتفقدون مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بجنوب بورسعيد

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مسئولو "الإسكان" يتفقدون مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بجنوب بورسعيد مسئولو "الإسكان" يتفقدون مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بجنوب بورسعيد

مصراوي Masrawy

04:27 م الثلاثاء 09 مارس 2021

تفقد الدكتور أسامة حمدى، مستشار وزير الإسكان لشئون المتابعة والمشروعات، عدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، التى يتم تنفيذها بجنوب بورسعيد لمراجعة نسب التنفيذ بالمشروعات لتوصيل مياه الشرب والصرف الصحي لقرى الجنوب، والتأكد من سرعة انتهاء الأعمال لخدمة المواطنين، والتنسيق بين جميع الأجهزة المختلفة لتذليل كافة العقبات التى تعوق تنفيذ الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد.

ورافق مستشار وزير الإسكان، المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور محمد حسن رئيس الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، والدكتور صلاح بيومي نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور أحمد معوض نائب رئيس الشركة القابضة، واللواء عبدالحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة محافظات القناة، والعميد إبراهيم البرهامي ممثل الهيئة الهندسية، والعميد محمد جلال رئيس قطاع المشروعات بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

واستهل مسئولو قطاع المرافق بوزارة الإسكان الزيارة، بتفقد محطة معالجة صرف صحي الرضوان بطاقة تصميمية 600 م3/يوم لخدمة قرية الرضوان، ثم زيارة محطة رفع ومعالجة بحر البقر ( ناصر 2) والتى تبلغ طاقتها التصميمية 600 م3/ يوم لخدمة قرية ( ناصر2).

كما تفقد الوفد محطة مياه بحر البقر القديمة والتي تبلغ طاقتها التصميمية 12 ألف م3/يوم لخدمة مناطق ناصر 1 - الحماريين- العوامرة- القوايطة- السيدة نفيسة - الشادر- المثلث.

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