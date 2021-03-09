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مصراوي Masrawy

كتب- نشأت علي:

قالت الدكتورة نرمين النعماني، منسق التعاون الدولي بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الاتفاقية الموقعة بين مصر وفرنسا لتدريس اللغة الفرنسية في المدارس الحكومية تهدف إلى رفع مستوى المعلمين لتدريس اللغة الفرنسية.

وأضافت النعماني، خلال اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن أغلب المدرسين الذين يتولون تدريس الفرنسية هم خريجو مدارس حكومية ودرسوا الفرنسية كلغة ثانية، ولديهم مشكلة في نطق اللغة، بالإضافة إلى أنهم درسوا اللغة عدد ساعات قليلة.

وتابعت النائبة: "قُمنا بعمل تقييم للمدرسين في المركز الثقافي الفرنسي، ووجدنا أن مستواهم عند درجة المستوى الأساسي (إيه 1، وإيه 2)، وقُمنا بعقد دورات تدريبية في المركز الثقافي لمن وجدنا لديهم إمكانات، وصل عددهم إلى 27 متدربًا، على أن يقوم كل منهم بتدريب 10 مدرسين في مديريته التعليمية، وعقب انتهاء التدريب ارتفع مستواهم إلى المستوى الثاني (بي 1) و(بي 2)".

وتابعت النعماني: "استعنا بأحد أكبر المراكز الفرنسية لدعمنا بالمصادر وتقديم دعم للمعلمين في المهارات التربوية، لأنهم لا يملكونها"، مضيفةً: "قُمنا بمعالجة الأمر من الجذور، لأننا وجدنا أن طريقة تدريس المعلمين للغة بيكرَّه الطلاب فيها، وتم ذلك تحت رقابة منسق من وزارة التعليم ومنسق عن الجانب الفرنسي، ووصلنا إلى نتائج ممتازة، وسيتم تحويل المنهج الذي تم وضعه مع مركز (كانوبيه) الفرنسي، إلى كتب ومصادر تعليم على بنك المعرفة".

واستطردت النائبة: "أية لغة لها 4 مهارات، ونحن في مصر نعمل على اثنين فقط، وقررنا تأسيس وحدة للترجمة لتغذية بنك المعرفة بمصادر تعليمية".