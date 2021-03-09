محافظة بني سويف تتلقى 127 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء

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بني سويف- حمدي سليمان:

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أن إجمالي عدد طلبات التصالح التي جرى تقديمها في مخالفات البناء قد ارتفع إلى 127 ألف و 400 طلب.

وأشار إلى أنه وجه رؤساء الوحدات المحلية باستمرار تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء، حتى 31 مارس المقبل، في ضوء تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتمديد تلقي الطلبات لمدة 3 أشهر طبقًا لقانون التصالح، والذي تضمن أن يدفع المتقدم للتصالح 40% من قيمة التصالح إذا جرى السداد خلال مارس الجاري.

ووجه المحافظ مسئولي المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات، بعد سداد رسوم الفحص المقررة وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها.