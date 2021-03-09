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حالة وفاة جديدة بكورونا وشفاء 12 مصابًا في شمال سيناء

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مصراوي Masrawy

03:46 م الثلاثاء 09 مارس 2021

شمال سيناء- أشرف سويلم:

أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء، اليوم الثلاثاء، تسجيل حالة وفاة جديدة كانت تتلقى العلاج من بقسم العزل بمستشفى العريش العام، ليرتفع بذلك إجمالي وفيات شمال سيناء منذ بداية الجائحة إلى 109 حالا وفاة.

وأوضح البيان، أن حالات الشفاء اليوم بلغت 12 حالة، وجرى تسجيل إصابة واحدة بفيروس كورونا فضلًا عن وجود 7 حالات تحت الحجز بأقسام العزل و63 حالة عزل منزلي.

وكشف البيان أن إجمالي المصابين بالمحافظة منذ بداية الجائحة بلغ 222 حالة وإجمالي حالات الشفاء بلغ 1856 حالة.

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