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بالصور.. استرداد 13 ألف فدان أراضي أملاك دولة في البحيرة

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بالصور.. استرداد 13 ألف فدان أراضي أملاك دولة في البحيرة بالصور.. استرداد 13 ألف فدان أراضي أملاك دولة في البحيرة

مصراوي Masrawy

03:45 م الثلاثاء 09 مارس 2021

البحيرة- أحمد نصرة:

استردت الوحدة المحلية لمدينة وادي النطرون، بمحافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، قطعتي أرض أملاك دولة، بإجمالي مساحة 13 ألفًا و55 فدانًا، بمنطقة الطريق الدولي، بعد سحبها من غير الجادين، في تقنين وضع اليد.

وأشرفت اللجنة المشكلة لاسترداد أراضي أملاك الدولة، على تنفيذ القرار، بالتنسيق مع الأجهزة الشرطية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، استمرار عمل اللجان واسترداد أملاك الدولة من غير الجادين بالتنسيق بين الأجهزة المختلفة للحفاظ على الأراضي والممتلكات العامة وإزالة أي تعديات عليها.

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