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المبتهل الصغير.. الطفل محمد عماد ينافس 10 متسابقين في مسابقة "مداح النبي"- صور

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المبتهل الصغير.. الطفل محمد عماد ينافس 10 متسابقين في مسابقة "مداح النبي"- صور المبتهل الصغير.. الطفل محمد عماد ينافس 10 متسابقين في مسابقة "مداح النبي"- صور

مصراوي Masrawy

03:45 م الثلاثاء 09 مارس 2021

القليوبية- أسامة علاء الدين:

بصوت عذب عبّر محمد عماد، ابن قرية كفر الرجالات بطوخ، بمحافظة القليوبية، عن موهبته الكبيرة في الإنشاد الديني أمام لجنة التحكيم في مسابقة "مداح النبي"، صلى الله عليه وسلم، ليحصل على إعجاب الجميع، ويصبح ممثل الوحيد ضمن 10 متنافسين من مختلف دول العالم، والمقرر عقد تصفياتها النهائية خلال الفترة المقبلة.

كان الطالب "محمد" ينطلق يوميًا إلى "الكتاتيب" المنتشرة بقريته في طوخ، يتحسس خطاه في رحاب القرآن الكريم، يستزيد من الأصوات الجيدة، يحفظ باهتمام آياته، ويراجعها رفقة الوالدين فضلًا عن التحاقه بالدراسة في الأزهر الشريف، إلى أن تمكن من حفظ القرآن الكريم كاملًا، ويدرس القراءات العشر للقرآن الكريم في الوقت الحالي.

"تربيت على الاستماع إلى كبار المقرئين والمبتهلين"، هكذا بدأ "محمد"، حديثه لـ"مصراوي"، مشيرًا إلى أن أسرته هيأت له المناخ الديني المناسب لينشأ في رحاب القرآن، والاستماع إلى كبار المقرئين والمبتهلين أمثال الشيخ السيد النقشبندي، ونصر الدين طوبار، وغيرهم من كبار المنشدين.

وأضاف "محمد"، أنه في عام 2020 تخرج هو وشقيقه من مدرسة الإنشاد الديني على يد الشيخ محمود التهامي، وكان من أوائل الدفعة، مشيرًا إلى أن مسألة الإنشاد الديني ليست بالأمر الهين أو السهل، بل الأمر يحتاج إلى كورسات مكثفة في مدرسة الإنشاد، والتدرب جيدًا على المقامات الموسيقية، وكيفية تطبيقها عمليًا في الإنشاد.

وأشار "محمد"، إلى أن تشجيع والديه دفعه للتقدم لتلك المسابقة، موضحًا أن المسابقة كانت على قناة اقرأ، ويجري إرسال مع ذكر الاسم والدولة، وجرى اختياره ممثل مصر في الحلقة الأولى وبعدها أصبحوا 10 مشتركين، وفي نهاية كل حلقة يجري اختيار مركز أول ومركز ثان للتصفيات النهائية ويحصل صاحب المركز الأول على 50 ألف ريال سعودي، والثاني 30 ألف ريال سعودي والثالث 20 ألف ريال سعودي.

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