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1301 طالب بالصف الثاني الثانوي العام أدوا الامتحانات إلكترونيًا بجنوب سيناء

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1301 طالب بالصف الثاني الثانوي العام أدوا الامتحانات إلكترونيًا بجنوب سيناء 1301 طالب بالصف الثاني الثانوي العام أدوا الامتحانات إلكترونيًا بجنوب سيناء

مصراوي Masrawy

03:43 م الثلاثاء 09 مارس 2021

جنوب سيناء- رضا السيد:

أدى 1301 طالب بالصف الثاني الثانوي العام، بجنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، امتحانات الفصل الدراسي الأول، بمادتي التاريخ والكيمياء إلكترونيًا.

وأوضح محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، أن عدد الطلاب الذين أدوا الامتحانات بمادة اللغة الأجنبية الأولي بلغ 766 طالبًا، بنسبة حضور 99.6%، بينما أدى 491 طالبًا الامتحانات في مادة الكيمياء بنسبة حضور 100%، وأدى 44 طالبًا بالصف الثاني الثانوي العام من طلاب المنازل والدمج الامتحانات اليوم ورقيًا، بنسبة حضور 97.7%.

وأشار إلى أنه من المقرر أن يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي العام امتحان مادتي التطبيقات الرياضية والجغرافيا يوم الخميس المقبل على فترتين.

وأكد وكيل الوزارة أن غرفة العمليات بديوان عام المديرية، لم تتلقى أي شكاوى، ويجري تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل اللجان قبل وبعد الامتحانات.

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