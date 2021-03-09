القوى العاملة: تعيين 323 شاباً منهم 4 من ذوي الهمم بالأقصر

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مصراوي Masrawy

كتب – يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الأقصر 323 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل، منهم 4 من ذوي الهمم والقدرات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذي بلغ عددهم 946 شاباً، منهم 12 من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تم استخراج 181 شهادة قياس مستوى المهارة، و181 رخصة مزاولة الحرفة منهم 2 شهادة لذوي القدرات.

وأوضح الوزير، أن المديرية صرفت منح للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعياً وصحياً منها 6 منح زواج بـ 18 ألف جنيه، و8 منح مواليد بـ 17 ألف جنيه، وعمل رعاية صحية لـ 128 عاملا وعاملة.

تلقى الوزير تقريراً بذلك من مدير المديرية عبده هاشم عن إنجازات المديرية عن شهر فبراير الماضي، مشيراً إلى أنه في مجال التفتيش العمالي ورعاية القوى العاملة قامت المديرية بالتفتيش على 241 منشأة دوري وحملات، وأسفر عن تحرير 36 محضراً، كما تم عقد ندوة عمالية بإحدى المنشآت لشرح بعض مواد قانون العمل بشأن عمل المرأة.

أما في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 234 منشأة، وإعادة التفتيش على 112 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 32 محضراً، وإعطاء مهلة قانونية لـ 56 منشآت أخري لإزالة المخالفات والتي تم إنذارها بها.

وأوضح مدير المديرية أنه تم انتهاء التدريب من دورتين تدريبيتين على مهنة التفصيل والحياكة لـ 20 متدربة، صباحية ومسائية، وجاري البدء في دورة أخرى لمدة شهر على نفس المهنة لـ 10 متدربات، بوحدة التدريب المهني المتنقلة بساحة فضيلة شيخ الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من تعقيم وتطهير وتوفير أدوات الحماية اللازمة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما تلقت المديرية 22 شكوى عمالية تم تسوية 3 شكاوى منها ودياً، وإحالة شكوتان منها لجهات أخرى للاختصاص، و17 شكوى أخرى مازالت تحت البحث والدراسة، فضلا عن متابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة نحو 227 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي التابعة للمديرية.