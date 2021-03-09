أصيب بطعنات.. الاعتداء على طبيب أردني بمستشفى قصر العيني

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مصراوي Masrawy

كتب- أحمد جمعة:

أدانت النقابة العامة لأطباء مصر حادث الاعتداء الذي تعرض له طبيب أردني بمستشفى قصر العيني.

وقالت النقابة، في بيان اليوم الثلاثاء، إن خلافا نشب بين الطبيب الأردني وإحدى الممرضات فى الاستقبال قامت على إثره الأخيرة بإبلاغ بعض الأشخاص الذين جاءوا للاعتداء عليه.

من جانبه أوضح الدكتور أبوبكر القاضي، أمين صندوق النقابة، أن الطبيب أصيب بطعنات في الصدر والرأس لكن حالته مستقرة.

وأكد أن محامي النقابة سيحضر مع الطبيب تحقيقات النيابة، ويتابع القضية حتى يحصل الطبيب على حقه، وأن النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام حوادث الاعتداء المشينة على أعضاء الفريق الطبي والمستشفيات.