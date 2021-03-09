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: تأسيس مشروعات جديدة مع الإمارات .. ونأمل الموافقة على لقاحنا

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روسيا: تأسيس مشروعات جديدة مع الإمارات .. ونأمل الموافقة على لقاحنا : تأسيس مشروعات جديدة مع الإمارات .. ونأمل الموافقة على لقاحنا

مصراوي Masrawy

03:48 م الثلاثاء 09 مارس 2021

موسكو- أ ش أ:

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن بلاده تعتزم تأسيس مشروعات جديدة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، معربًا عن أمله أن توافق الإمارات على استخدام لقاح "سبوتنيك في" قريبًا.

وأضاف لافروف - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد في أبوظبي، الثلاثاء: "أن المناقشات مع نظيره الإماراتي شملت الأوضاع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكافة المجالات بين والإمارات".

وأعرب عن أمل بلاده أن توافق أبو ظبي على استخدام لقاح "سبوتنيك في" بأراضيها، مؤكدًا مواصلة العمل وضرورة الحوار بين الفلسطينيين والإسرائيليين من أجل الوصول إلى اتفاق.

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