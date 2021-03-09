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مصراوي Masrawy

موسكو- أ ش أ:

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن بلاده تعتزم تأسيس مشروعات جديدة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، معربًا عن أمله أن توافق الإمارات على استخدام لقاح "سبوتنيك في" قريبًا.

وأضاف لافروف - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد في أبوظبي، الثلاثاء: "أن المناقشات مع نظيره الإماراتي شملت الأوضاع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكافة المجالات بين روسيا والإمارات".

وأعرب عن أمل بلاده أن توافق أبو ظبي على استخدام لقاح "سبوتنيك في" بأراضيها، مؤكدًا مواصلة العمل وضرورة الحوار بين الفلسطينيين والإسرائيليين من أجل الوصول إلى اتفاق.