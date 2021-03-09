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مصراوي Masrawy

القاهرة- (د ب أ):

تستضيف مصر، الثلاثاء، اجتماعا لمنظمة "منتدى غاز شرق المتوسط"، والتي تضم إلى جانبها كلا من الأردن وفلسطين واليونان وقبرص وإسرائيل وإيطاليا.

وسيتم خلال الاجتماع بحث كيفية تفعيل مشاريع طاقة دولية ترتبط بالمنطقة.

كما سيجري مناقشة طلبات انضمام دول جديدة إلى المنتدى.

وهذا أول اجتماع للمنتدى بعد المصادقة على تحويله لمنظمة إقليمية، مقرها القاهرة.

وتأسس منتدى غاز شرق المتوسط في يناير 2019، ومقره الرئيسي في القاهرة، بهدف تنسيق السياسات الخاصة باستغلال الغاز الطبيعي بما يحقق المصالح المشتركة لدول المنطقة.