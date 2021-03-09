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تستضيف اجتماعًا لمنتدى غاز شرق المتوسط

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مصر تستضيف اجتماعًا لمنتدى غاز شرق المتوسط تستضيف اجتماعًا لمنتدى غاز شرق المتوسط

مصراوي Masrawy

03:47 م الثلاثاء 09 مارس 2021

القاهرة- (د ب أ):

تستضيف ، الثلاثاء، اجتماعا لمنظمة "منتدى غاز شرق المتوسط"، والتي تضم إلى جانبها كلا من الأردن وفلسطين واليونان وقبرص وإسرائيل وإيطاليا.

وسيتم خلال الاجتماع بحث كيفية تفعيل مشاريع طاقة دولية ترتبط بالمنطقة.

كما سيجري مناقشة طلبات انضمام دول جديدة إلى المنتدى.

وهذا أول اجتماع للمنتدى بعد المصادقة على تحويله لمنظمة إقليمية، مقرها القاهرة.

وتأسس منتدى غاز شرق المتوسط في يناير 2019، ومقره الرئيسي في القاهرة، بهدف تنسيق السياسات الخاصة باستغلال الغاز الطبيعي بما يحقق المصالح المشتركة لدول المنطقة.

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