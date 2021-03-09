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الإمارات عن عقوبات واشنطن على سوريا: تعرقل عودتها للجامعة العربية

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الإمارات عن عقوبات واشنطن على سوريا: تعرقل عودتها للجامعة العربية الإمارات عن عقوبات واشنطن على سوريا: تعرقل عودتها للجامعة العربية

مصراوي Masrawy

03:41 م الثلاثاء 09 مارس 2021

أبوظبي- (بي بي سي):

قال وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد، اليوم، إن العقوبات الأمريكية المفروضة على حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، والمعروفة باسم قانون قيصر، تعرقل عودة سوريا إلى الساحة العربية.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي، سيرجي لافروف، في أبوظبي، أضاف بن زايد أن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية تصب في مصلحتها ومصلحة البلدان الأخرى في المنطقة، لافتا إلى أنه "لا بد من وجود مجالات تفتح الباب للعمل المشترك مع سوريا، وإبقاء قانون قيصر كما هو اليوم يجعل الأمر صعبا".

ويُذكر أن وزراء الخارجية العرب قد قرروا تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية، خلال اجتماع في مقر الجامعة في القاهرة، في نهاية عام 2011، وسحب السفراء العرب من دمشق وتعليق مشاركة وفود سورية في اجتماعات مجلس الجامعة العربية وجميع المنظمات التابعة ردا على تعامل قوات الأمن مع التظاهرات المطالبة برحيل النظام.

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