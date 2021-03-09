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موسكو تدعو إلى عودة "متزامنة" لواشنطن وطهران إلى الاتفاق النووي

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موسكو تدعو إلى عودة "متزامنة" لواشنطن وطهران إلى الاتفاق النووي موسكو تدعو إلى عودة "متزامنة" لواشنطن وطهران إلى الاتفاق النووي

مصراوي Masrawy

03:30 م الثلاثاء 09 مارس 2021

موسكو- (أ ف ب):

شجعت الخارجية الروسية، الثلاثاء، على عودة منسقة بين الولايات المتحدة وايران إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015 فيما يرفض الطرفان القيام بالخطوة الأولى الحاسمة من أجل إنقاذ هذا النص.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف "إذا اعتمدنا فقط على مسألة معرفة من سيعود أولا إلى احترام التزاماته، فان هذا النقاش يمكن أن يتواصل الى ما لا نهاية".

وأضاف خلال زيارة رسمية الى الإمارات "نعتبر أنه من الممكن تماما القيام بخطوات متزامنة ومنسقة من جانب الإيرانيين والأميركيين".

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد سحب الولايات المتحدة عام 2018 من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الكبرى لمنع طهران من امتلاك السلاح الذري وأعاد فرض جميع العقوبات عليها.

ردا على ذلك، بدأت طهران بالتراجع عن تعهدات التزمت بها في إطار برنامجها النووي.

وأبدى الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن استعداده للعودة إلى الاتفاق "إذا" عادت إيران الى الالتزام بتعهداتها.

لكن كل طرف يعتبر أن على الطرف الآخرالقيام بالخطوة الأولى حرصا على عدم الظهور في موقف ضعف.

والأسبوع الماضي أعلنت الولايات المتحدة أنها لا تزال "مستعدة للقاء إيران" من أجل إنقاذ الاتفاق رغم رفض طهران التي تعتبر أن الوقت ليس "مناسبا" بعد للقيام بذلك.

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