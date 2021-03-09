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| رانيا يوسف تروج للموسم الثالث من"الآنسة فرح"

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فيديو| رانيا يوسف تروج للموسم الثالث من"الآنسة فرح" | رانيا يوسف تروج للموسم الثالث من"الآنسة فرح"

مصراوي Masrawy

03:19 م الثلاثاء 09 مارس 2021

كتبت- بهيرة فودة:

روجت الفنانة رانيا يوسف للجزء الثالث من مسلسل "الآنسة فرح"، الذي يعرض اليوم على شاشة "Mbc4".

ونشرت "يوسف" مقطع ، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، علقت :"الموسم الثالث الآنسة فرح يعرض على شاشة "Mbc4"، 8 مساءًا بتوقيت ، ويعرض من الأحد للخميس على شاهد".

الموسم الثاني من مسلسل "الآنسة فرح"، والعمل مأخوذ من المسلسل الأمريكي "Jane the virgin" ، بطولة: رانيا يوسف، أسماء أبو اليزيد، محمد كيلاني، هبة عبد العزيز، هدى مجد، عارفة عبد الرسول، جيلان علاء، مريم الخشت، محمد عمروسي، وإخراج أحمد الجندي،.

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