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المدينة المنورة.. القبض على مقيمَين ارتكبا سرقة 40 بطارية من مواقع أبراج الاتصالات

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المدينة المنورة.. القبض على مقيمَين ارتكبا سرقة 40 بطارية من مواقع أبراج الاتصالات المدينة المنورة.. القبض على مقيمَين ارتكبا سرقة 40 بطارية من مواقع أبراج الاتصالات
جرى إيقافهما واتخاذ جميع الإجراءات النظامية الأولية بحقهما

المدينة المنورة.. القبض على مقيمَين ارتكبا سرقة 40 بطارية من مواقع أبراج الاتصالات

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مقيمَين من الجنسيتين اليمنية والمصرية، في العقد الثالث من العمر، ارتكبا عددًا من السرقات بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقة (40) بطارية من (8) مواقع لأبراج الاتصالات، وجرى إيقافهما واتخاذ جميع الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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