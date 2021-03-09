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بالصور.. رئيس جامعة بورسعيد يتفقد المستشفى الجامعي ومركز الاختبارات

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بالصور.. رئيس جامعة بورسعيد يتفقد المستشفى الجامعي ومركز الاختبارات بالصور.. رئيس جامعة بورسعيد يتفقد المستشفى الجامعي ومركز الاختبارات

مصراوي Masrawy

03:11 م الثلاثاء 09 مارس 2021

بورسعيد- طارق الرفاعي:

تفقد الدكتور أيمن محمد إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، أعمال تجهيز المستشفى الجامعي، ومركز الاختبارات الإلكترونية بكلية الطب.

وأشار خلال جولته، إلى أن المرحلة الأولى من مركز الاختبارات الإلكترونية والخاصة بالقطاع الطبي بكلية الطب، تشمل 570 جهازًا موزعين على 8 قاعات رئيسية، بالإضافة إلى مركز معلومات خاص بمنظومة التشغيل للمركز، وأنه جاري الانتهاء منه استعدادًا لتشغيله.

وأكد أنه وجه بسرعة الانتهاء وتجهيز العيادات الخارجية بالمستشفى الجامعي، وباقي الأقسام المختلفة تباعًا، لسرعة تقديم خدمة طبية لأهل بورسعيد والمحافظات المجاورة.

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