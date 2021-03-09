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بالصور.. وصول "طفل العجانة" لأسوان بعد انتهاء علاجه بالقاهرة

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بالصور.. وصول "طفل العجانة" لأسوان بعد انتهاء علاجه بالقاهرة بالصور.. وصول "طفل العجانة" لأسوان بعد انتهاء علاجه بالقاهرة

مصراوي Masrawy

03:03 م الثلاثاء 09 مارس 2021

أسوان- إيهاب عمران:

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، حالة الطفل محمد مصطفى 15 عامًا الشهير بطفل العجانة، والذي جرى إلقائه بعجان أحد المخابز البلدية الذي كان يعمل به في أغسطس الماضى.

وسبق ووجه المحافظ مدير عام الإسعاف الدكتور محمد الدخيلي، للتنسيق مع هيئة الإسعاف لتوفير سيارة لنقل الطفل إلى مطار القاهرة عقب انتهاء فترة علاجه بمستشفى الشيخ زايد التخصصي.

وجرى توفير سيارة إسعاف لنقله إلى المستشفى الجامعي للاطمئنان على حالته الصحية بشكل كامل، وسيتلقى العلاج الطبيعى مجانًا.

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