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100 %نسبة دخول الطلاب على المنصة الإلكترونية للامتحانات بالوادي الجديد

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100 %نسبة دخول الطلاب على المنصة الإلكترونية للامتحانات بالوادي الجديد 100 %نسبة دخول الطلاب على المنصة الإلكترونية للامتحانات بالوادي الجديد

مصراوي Masrawy

02:43 م الثلاثاء 09 مارس 2021

الوادي الجديد– محمد الباريسي:

أكد الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، انتظام دخول طلاب الصف الثاني الثانوي على منصة الاختبار الإلكتروني الذي جرى اليوم بمادتي اللغة الأجنبية الأولى للمجموعتين الأدبية والعلمية ومادة الكيمياء للمجموعة العلمية، وبلغت نسبة الدخول على المنصة الإلكترونية 100% دون أي مشكلات.

وأضاف النيلي، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الاختبارات مرت بسلام ودون أي معوقات نتيجة للتعاون الجاد والمثمر دون أي عقبات.

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