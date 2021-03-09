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مهارات الإدارة والقيادة.. برنامج تدريبي بمركز النيل في الوادي الجديد- صور

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مهارات الإدارة والقيادة.. برنامج تدريبي بمركز النيل في الوادي الجديد- صور مهارات الإدارة والقيادة.. برنامج تدريبي بمركز النيل في الوادي الجديد- صور

مصراوي Masrawy

02:24 م الثلاثاء 09 مارس 2021

الوادي الجديد– محمد الباريسي:

بدأ مركز النيل للإعلام بالوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، فعاليات اليوم الأول من البرنامج التدريبي "مهارات الإدارة والقيادة"، بالتعاون مع مجموعة الواحة الكشفية بالمحافظة.

وقال منصور آدم، مدير عام مركز النيل، إن البرنامج يأتي في إطار توجهات الدولة للارتقاء بالجهاز الإداري وتنمية العنصر البشرى من العاملين لمواكبة التطورات الحديثة وبناء جهاز إداري فعال قادر على تطبيق خطط التنمية المستدامة.

وأشار "آدم"، إلى أهداف البرنامج التدريبي تتمثل في تنمية المهارات القيادية لدى العاملين بالجهاز الإداري ومناقشة السياسات والخطط حول تطوير الجهاز الإداري ومواجهة الفساد.

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